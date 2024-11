“Ciatu d’amuri”, a Marsala una mostra per celebrare l’amore che è ‘causa’ e ‘soluzione’

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo Studio d’arte Michaela Di Caprio, in collaborazione con l’Associazione artistico culturale Il Punto, Nomea Academy e Fidapa sezione di Marsala, presenta “Ciatu d’amuri”. Per le 17:30 è prevista l’inaugurazione di una mostra collettiva che vede la partecipazione di diversi artisti e un reading a cura di Nomea Academy. Un piccolo ‘raduno’ di artisti che si dedicherà, non solo a commemorare, ma anche e soprattutto a creare qualcosa per portare consapevolezza su un tema così delicato. Anche per questo il riferimento all’amuri: l’amore che può essere “causa” e, al contempo “soluzione, ristoro”.

L’intenzione è quella di porre l’accento, oltre che sulla tematica della violenza, anche sul concetto di azione positiva, ovvero ciò che concretamente può fare una piccola comunità come Marsala per sopperire alle storture culturali che sono, spesso e volentieri, terreno fertile per le violenze. Inoltre, non a caso il plurale, si affronterà il tema della violenza sotto tanti punti di vista, analizzandone anche i tanti tipi e aspetti. Infine, le realtà coinvolte nell’iniziativa si propongono di offrire a donne del territorio, che si ritrovino in situazioni di disagio, occasioni di confronto e formazione, a titolo gratuito: dall’accoglienza in spazi creativi all’opportunità di seguire lezioni varie nei settori artistico e creativo. L’incontro sarà anche un’occasione per sviluppare ulteriormente questo aspetto, sfruttando la disponibilità delle realtà artistiche locali e della comunità tutta.

Esporranno gli artisti: Michaela Di Caprio, Ignazio Angileri, Jole Cascio, Marta Marino, Flavia Palumbo, Davide Perrone, Gianna Sicurella, Gabriella Signorello, Salvatore Torrente, Dora Vernazza. La mostra è visitabile fino al 7 dicembre (ore 10.30/13-16.30-19).