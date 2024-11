Bodybuilding, una marsalese unica italiana all’Europe Master ￼

Una marsalese unica rappresentante dell’Italia di bodybuilding all’Europe Master Prolegue. Si tratta di un’importante competizione di carattere internazionale che ha riunito a Milano il 16 e 17 novembre, i migliori atleti in Europa di bodybuilding. Lei è Antonella Rizzo, che pratica lo sport da diversi anni trasformandola in una vera e propria passione… agonistica. Antonella ha gareggiato nella categoria Over 50 confrontandosi con il fior fiore del culturismo europeo. Lei, unica siciliana ed italiana in gara, si è ben comportata di fronte ai professionisti e tecnici del settore sul palco del Crown Plaza del capoluogo lombardo.