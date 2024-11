Negli ultimi anni Trapani è al centro di un potenziamento sportivo non indifferente. Lo si vede con il Trapani Shark, squadra di Basket che milita in serie A, ma anche più modestamente con il Calcio, considerato il rilancio, ripartendo da zero o poco più, di una squadra che dalla serie B di qualche anno fa e con il successivo fallimento dichiarato nel dicembre 2020. Sotto la guida di patron Valerio Antonini, le sorti del Trapani 1905 si sono risollevate ed oggi si trova in serie C. Attualmente, nonostante le belle e larghe vittorie ottenute, i granata si trovano a 21 punti a metà classifica, in decima posizione, a pari merito con il Sorrento.

Dopo l’ultima sconfitta a Catania per 2 a 1, la società ha rilasciato un comunicato ufficiale: “La società FC Trapani 1905 ringrazia i suoi giocatori per la splendida partita giocata. Forse la migliore partita per intensità da inizio stagione, specialmente nel secondo tempo. Peccato per qualche episodio che ha lasciato perplessi. Il campionato è ancora lungo e se ogni gara verrà interpretata come il secondo tempo di questa sera saremo lì a lottare fino all’ultimo. La società tranquillizza, inoltre, i propri sostenitori sulle condizioni di salute del presidente che a fine gara ha dovuto, causa lieve malore, farsi visitare dallo staff sanitario negli spogliatoi. Ora le sue condizioni sono buone…”.

Apprensione a parte per il Presidente Antonini, con il comunicato la società sembra evidenziare che qualcosa non vada a genio alla dirigenza. Giorni fa si parlava di un dopo Aronica ed era uscito fuori il nome dell’allenatore marsalese Pasquale Marino, ex Udinese, Parma, Genoa, Frosinone, Brescia, Spezia, Spal, Crotone e Bari. Ma non si conoscono ancora le sorti di questo Campionato. Probabilmente alla 15ª giornata è ancora prematuro. Dal canto suo la Shark continua a mietere successi e ad avere i riflettori puntati della Pallacanestro nazionale. Il Trapani infatti, si trova al terzo posto a 12 punti al pari di Brescia, a -2 punti dalla navigata Virtus Bologna e a -4 dalla prima Trento.