Trapani, il consiglio approva una variazione per un nuovo asilo nido

Il Consiglio Comunale di Trapani ha approvato la variazione di bilancio necessaria per incamerare un finanziamento di € 1.440.000, proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero dell’Istruzione. Tale somma sarà destinata alla realizzazione di un nuovo asilo nido in via Francesco De Stefano, con una capacità di 60 posti per bambini dai 3 ai 36 mesi. Il progetto nasce dalla volontà politica dell’Amministrazione Tranchida, in simbiosi con la volontà della maggioranza consiliare, di creare una ulteriore struttura educativa che risponda alle necessità di sicurezza e sviluppo pedagogico, integrandosi armoniosamente nel contesto ambientale circostante.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Guaiana, afferma: “Questa struttura non è solo un intervento architettonico, ma un progetto pensato per migliorare la qualità della vita dei più piccoli e delle loro famiglie. L’impegno dell’amministrazione è stato quello di adottare le migliori soluzioni tecnologiche e progettuali per garantire un ambiente confortevole e sicuro per i nostri bambini”.



L’edificio sarà concepito come un sistema architettonico integrato, capace di accompagnare i piccoli nel loro percorso di scoperta, diventando un vero e proprio “strumento di conoscenza”. L’attenzione alla flessibilità e alla polivalenza degli spazi permetterà una migliore fruizione educativa, in grado di adattarsi alle diverse esigenze nel tempo.

Grande attenzione sarà riservata alla sostenibilità e alla sicurezza dell’opera. La struttura sarà dotata di un impianto distributivo e tecnologico che permetterà una gestione razionale e sostenibile, minimizzando i costi di manutenzione e ottimizzando le prestazioni energetiche.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione: “La realizzazione di questo nuovo asilo nido , peraltro in una zona di espansione cittadina, rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della nostra comunità, un luogo sicuro e stimolante dove i nostri bambini potranno crescere e sviluppare le loro potenzialità“, ha dichiarato il Sindaco Giacomo Tranchida.