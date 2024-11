Trapani, l’assessore La Porta: “Un milione di euro per la sicurezza e il decoro del cimitero”￼

Con un investimento da un milione di euro, il Comune di Trapani dà il via a un progetto di restauro e messa in sicurezza del cimitero comunale. L’assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe La Porta, racconta in questa intervista gli interventi previsti per tutelare un luogo simbolico, restituendo dignità e sicurezza alla memoria della città.

Assessore La Porta, l’amministrazione comunale di Trapani ha recentemente avviato una gara d’appalto da un milione di euro per il cimitero comunale. Qual è l’obiettivo di questo progetto?

“L’obiettivo è restituire sicurezza e decoro a un luogo profondamente simbolico per la nostra città. Abbiamo previsto una serie di interventi che inizieranno a gennaio 2025. La somma stanziata testimonia l’impegno concreto di questa amministrazione nei confronti della cura dei defunti e del rispetto della memoria collettiva”.

Quali saranno i principali interventi?

“L’intervento principale riguarderà le strutture in cemento armato, che, data la vicinanza al mare, si trovano in una condizione di degrado particolarmente accentuata. Alcune strutture, infatti, presentano segni di usura importanti che dipendono anche da difetti originari nella costruzione. Lavoreremo per consolidarle e metterle in sicurezza”.

Cosa direbbe a chi teme per la sicurezza delle tombe e delle altre strutture all’interno del cimitero?

“A queste persone posso garantire che saranno prese tutte le misure necessarie per rimuovere ogni rischio potenziale. Interverremo su cornicioni pericolanti, tombe che mostrano segni di instabilità e lastre di marmo che non sono fissate in modo sicuro. La sicurezza è la nostra priorità”.

Oltre alla sicurezza, è previsto anche un intervento estetico di riqualificazione?

“Assolutamente sì. Vogliamo non solo risolvere le situazioni di pericolo, ma anche ridare decoro a tutte le aree del cimitero, interne ed esterne, che mostrano segni di degrado. Saranno effettuati lavori per sistemare queste zone, anche se non rappresentano un rischio immediato, così da rendere più dignitoso l’intero spazio cimiteriale”.

Ci sono novità anche per i servizi del cimitero?

“Sì, stiamo pianificando il ripristino di uno degli ascensori, che è fermo da oltre dieci anni. Il suo funzionamento è essenziale per facilitare l’accesso alle persone con mobilità ridotta e consentire a tutti di vivere il cimitero in modo più dignitoso e accessibile”.

Come intende concludere questa intervista?

“Vorrei ribadire che questo progetto rappresenta un impegno importante e concreto verso la nostra comunità e i suoi valori. Vogliamo fare del cimitero comunale non solo un luogo sicuro, ma anche uno spazio di rispetto e memoria degno della nostra città”.