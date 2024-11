Calcio Femminile, in Eccellenza due squadre trapanesi tra le prime tre￼

Sarà breve il percorso in Campionato delle due squadre femminili trapanesi in Eccellenza. Sono 5 le squadre che si contenderanno il titolo e lungo la stagione anche la Coppa, tra cui la Virtus Femminile Marsala e il Trapani F. Calcio. Le due squadre si trovano rispettivamente seconda (6 punti) e terza (5) in una classifica guidata dal Palermo (10). Nell’ultimo match giocato sabato scorso, le azzurre guidate da Valeria Anteri hanno rifilato 7 reti al Cus Palermo che ne ha messo a segno solo una. Le atlete hanno sempre dimostrato negli anni di poter creare un solido connubio in quel di Capo Boeo, una realtà che esiste dagli anni ’90 e che ha dato vita a tante ottime calciatrici.

Un esempio per tutti, è la trapanese Carlotta Nicocia, classe 2010, tesserata con il Marsala, unica siciliana entrata a far parte del Programma di Sviluppo di Formazione Tecnica ed Educativa “Calcio+15” U15 Femminile organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con il Club Italia lo scorso settembre. Il Trapani Calcio F. invece, non si è fatta sfuggire un pari contro il Palermo. Le granata, sospinte dal buon periodo di ricostruzione sportiva, sta costruendo un settore giovanile che possa essere più competitivo anche nel calcio femminile.