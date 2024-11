Per la rubrica “Paesi, paesaggi…” su Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Canale 5 attualmente condotto dai comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, l’inviato Davide Rampello si trova in Sicilia, più precisamente alle saline dell’Isola Lunga, distante circa 10 km in linea d’aria dalla città di Marsala. Il paesaggio dell’antica Mozia, nel cuore della Riserva Naturale dello Stagnone, fa da sfondo alla storia di Antonio, un salinaio che produce sale marino integrale.

QUI IL SERVIZIO