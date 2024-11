A Pantelleria finanziata con fondi PNRR la realizzazione di una palestra polivalente

Pantelleria è tra i beneficiari del finanziamento PNRR – M5C2 I3.1 pari a 1,5 milioni di euro, come da graduatoria approvata con decreto dipartimentale del 12 novembre, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo. Questo importante contributo permetterà di trasformare l’attuale campo da tennis presso la struttura sportiva polivalente di Scauri in una moderna palestra al chiuso. L’iniziativa, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è rivolta ai comuni insulari marini con caratteristiche di perifericità e ultra-perifericità, e ha come obiettivo principale il recupero delle aree urbane e la promozione dell’inclusione sociale attraverso la creazione di nuovi spazi sportivi coperti.

Con questa misura, Pantelleria si unisce ad altri comuni insulari come Lampedusa e Linosa, Ponza e Ustica nel ricevere un finanziamento che permetterà di migliorare l’offerta sportiva locale. La realizzazione di impianti sicuri, accessibili e sostenibili non solo promuoverà la pratica sportiva, ma contribuirà al benessere fisico, mentale e sociale di tutta la comunità. “Lo sport non è solo attività fisica, ma anche uno strumento fondamentale per la costruzione di relazioni, la promozione della salute e il rafforzamento del senso di comunità. Grazie a questo finanziamento, potremo offrire ai cittadini di Pantelleria uno spazio moderno e attrezzato per la pratica di diverse discipline sportive, rendendo la nostra isola ancora più inclusiva e vivace. Questo progetto è un passo significativo verso l’ampliamento delle opportunità sportive e di inclusione sociale sul nostro territorio. L’Amministrazione si impegna a seguire da vicino l’iter di sviluppo e realizzazione dell’opera per garantire ai cittadini un servizio di alta qualità nel più breve tempo possibile“, affermano il sindaco D’Ancona e l’assessore Culoma.