Rissa allo Stadio durante Catania-Trapani, Daspo per tre tifosi etnei

La partita tra Catania e Trapani ha visto gli etnei imporsi per 2 a 1 ma il derby ha lasciato una scia di violenze dentro lo stadio “Angelo Massimino”. Sono stati coinvolti alcuni tifosi della “Curva Sud” che nei minuti finali di gara, davanti a una folla di circa 5.000 spettatori, ha visto esplodere una rissa. L’episodio ha creato momenti di grande tensione e pericolo per l’ordine pubblico tant’è che gli agenti della Digos, con il supporto degli steward, sono intervenuti rapidamente per sedare la rissa e garantire la sicurezza dei presenti. Durante l’operazione, sono stati identificati tre tifosi catanesi, incensurati, che hanno partecipato attivamente agli scontri, sferrando calci e pugni. I tre sono stati condotti negli uffici della polizia scientifica per le procedure di identificazione e successivamente denunciati per rissa in ambito sportivo.

Successivamente, nella stessa serata, la questura di Catania ha emesso nei confronti dei tre provvedimenti di Daspo della durata di due anni. Questi impediscono l’accesso agli stadi e alle aree circostanti durante le manifestazioni sportive. Le immagini dell’episodio, riprese dalla polizia scientifica, sono attualmente al vaglio degli investigatori per individuare altri eventuali responsabili dell’accaduto.