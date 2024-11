Lampade a Led per la via Enea a Pizzolungo, completati i lavori

È stata completata, nei giorni scorsi, la sostituzione delle armature degli impianti di illuminazione di via Enea, a Pizzolungo, con lampade a LED (importo di € 93.008,42). L’intervento è finanziato con fondi del Bilancio di previsione dello Stato e il progetto riguarda, nello specifico, 125 pali della pubblica illuminazione che sono adesso dotati di dispositivi a LED. Ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della pubblica illuminazione, con lo scopo di abbattere i costi economici che gravano sull’amministrazione comunale, e dunque sulla collettività, diminuendo contemporaneamente l’impatto ambientale.

«Questo intervento rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle infrastrutture, nonché un concreto impegno per la sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). S’incastona in un percorso già avviato da questo Comune che punta al miglioramento dell’efficienza energetica e all’abbattimento dei costi energetici. Un altro aspetto importante è l’impatto positivo sull’ambiente: l’uso di tecnologie a basso consumo contribuisce a diminuire le emissioni di CO2, un passo fondamentale per il rispetto degli impegni presi dal Comune per la tutela del clima e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti nel PAES», afferma la sindaca Daniela Toscano.

Il territorio comunale, nelle aree di Casa Santa e del centro storico, è già interessato dai “Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ammodernamento degli impianti comunali di illuminazione pubblica con l’installazione di dispositivi a LED e telecontrollo per l’abbattimento dei consumi elettrici, l’efficienza energetica e l’integrazione a sistemi di trasmissione dati”, continua. Tali lavori, si ricorda, sono stati possibili grazie ad un finanziamento di € 5.000.000,00 intercettato dal Comune di Erice con la partecipazione ad un avviso pubblico incardinato nell’Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR).