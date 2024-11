Il derby siciliano va all’EnoDoro Marsala Volley che batte Traina 3 a 0

Primo Derby casalingo con una netta vittoria per la EnoDoro Marsala Volley di Coach Luca D’Amico che batte le nissene della Albaverde Traina Caltanissetta per 3-0 grazie ai parziali 25/17, 25/14 e 25/17 in una sfida a senso unico in cui le lilibetane avevano l’esigenza di conquistare l’intera posta in palio per dimenticare la sconfitta di Crotone della settimana scorsa e per tornare a competere in alta classifica. In un Palazzetto dello Sport San Carlo gremito di tifosi azzurri, si è assistito ad un netto predominio territoriale di capitan Varaldo e compagne, oggi in livrea blu, che hanno giocato una buona pallavolo e soprattutto bloccato le ambizioni di conquista delle avversarie che sono riuscite a rimanere nel punteggio soltanto nel terzo set per poi comunque capitolare appena il roster di casa ha potuto premere sull’accelleratore quel tanto che bastava per assicurarsi la netta vittoria finale.

Entra bene nei meccanismi di gioco anche la regista Romina Courroux che distribuisce bene i palloni variando le soluzioni tanto da far andare a punti tutto il fronte di attacco lilibetano. Una prova che infonde fiducia a tutto il roster in vista della sfida di testa del Campionato contro la capolista Fasano della settimana prossima.

Tabellino di gara:

Enodoro Marsala Volley – Albaverde Traina CL 3-0 (25/17 – 25/14 – 25/17)

Enodoro Marsala Volley: Courroux 1, Pozzoni 11, Cecchini 7, Varaldo 14, Meniconi 3, Caserta 9, Oggioni (L), Carpio 1, Guastella ne, Bondavalli ne, Lo Gerfo (L2). Coach: Luca D’Amico; Secondo: Lucio Tomasella.

Albaverde Traina CL: Clemente 5, Caruso 2, Giannone 2, Garofalo 7, Franceschini 9, Moneta 7, Conti (L), Apruti 0, Cicoria 0, Zaffuto 0, La Mattina 0. Coach: Gianpietro Rigano.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 9/5, Traina 0/4 – Muri punto: Marsala 7, Traina 1 – Ricezione: Marsala 54%, Traina 36% – Attacco: Marsala 27%, Traina 24%.

Arbitri: Sig.ra Annalisa Martorino e Sig. Gabriele Galletti.