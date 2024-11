Calcio Femminile: il Marsala fa incetta di reti contro il Cus Palermo

La Virtus Femminile Marsala realizza sette reti e vince contro il C.U.S. Palermo nella gara valevole per la 4º Giornata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile. Ancora una vittoria per la squadra maggiore di coach Valeria Anteri nella giornata di sabato 16 novembre al Campo Sportivo “Mariano Di Dia” di Strasatti, teatro di una goleada azzurra ai danni della squadra ospite C.U.S. Palermo, che gioisce solo negli ultimi secondi del ultima metà di gioco quando uno sfortunato controllo in fase difensiva azzurra viene trasformato in autogol. Per la 5º Giornata, il gruppo marsalese sarà ospite del Trapani Calcio Femminile al Comunale “Misericordia” di Valderice domenica 24 novembre alle ore 10.30.

Tabellino di gara

Risultato: 7-1

Marcatori: Pisciotta(M) (12’ pt), Caporelli(M) (40’ pt), Pisciotta(M) (8’ st), Bannino(M) (11’ st), Alcamo(M) (23’ st), Alcamo(M) (36’ st), Manuguerra(A) (45’ st), Nicocia(M) (47’ st).

Virtus Femminile Marsala: Barbara (P), Di Napoli, Alcamo, Caporelli, Pisciotta (VC) (Agate 25’ st), Termine (C), Bannino(Nicocia 11’ st), Sciacca(Foderà 11’ st), Agozzino(Manuguerra 25’ st), Guzzo(Pipitone Serena 11’ st), Pipitone Bianca. Panchina: Donato (P), Manuguerra, Musumeci, Pipitone Serena, Agate, Nicocia, Foderà, Giacalone Gaia (P). Allenatrice: Valeria Anteri

C.U.S. Palermo: La Rosa, Manto, Sclafani, Maltese, Randazzo, Puccio, Federico, Di Paola(Lo Bue 27’ st), D’Agostino, Lopes(Pellegrino 1’ st), Sciortino. Panchina: Pellegrino, Lo Bue. Allenatore: Salvatore Demma

Arbitro: Vittorio Accardi sezione di Marsala

Note: 2’ recupero pt e 2’ recupero st.

Campo da gioco: “Mariano Di Dia” Strasatti