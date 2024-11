Airgest e peculato, tutti gli amministratori imputati assolti. Ombra: “Oggi sono orgoglioso”

Era il 2018 quando è iniziata la vicenda giudiziaria che ha visto imputati per peculato alcuni amministratori di Airgest spa, l’azienda che gestisce a terra lo scalo aeroportuale di Birgi. Al banco degli imputati, i presidenti Salvatore Ombra e i suoi predecessori Salvatore Castiglione e Franco Candido Giudice, Paolo Angius, Fabrizio Bignardelli, i direttori generali Giuseppe Russo e Giancarlo Guarrera l’ad Vittorio Fanti. Oggi il Tribunale di Trapani ha assolto tutti gli imputati dall’accusa di peculato perchè “il fatto non costituisce reato”, mentre per Guarrera “il fatto non è stato commesso”.

I fatti riguardavano l’ipotesi di un presunto stormo di circa 18 milioni di euro provenienti dalla tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, che avrebbero dovuto essere destinati all’INPS per il fondo speciale a sostegno del personale del trasporto aereo. Somme che, secondo l’accusa, sarebbero state utilizzate per ripianare debiti della stessa Airgest.

Queste sono le parole pronunciate da Salvatore Ombra: “Ebbe inizio nel 2018, sono stati mesi di attesa, ma anche di preoccupazione mista a rabbia, a tratti anche smarrimento. Ma sono stati mesi in cui il mio incrollabile impegno nel portare avanti un progetto sempre in volo, non è mai venuto meno nemmeno per un secondo. E ciò che lo ha reso ogni giorno più forte, è stata la indiscussa fiducia nella giustizia, quella vera che oggi ha dimostrato ancora una volta, coerente con i miei principi, di rappresentare sempre e comunque una certezza forte del nostro ordinamento. Che non guarda strumentalizzazioni, condizionamenti, umori, e soprattutto a fatti politici, ma che si concentra solo sulla verità. Ecco con grande commozione mi sento di dire che questo da un profondo significato a ciò che ogni giorno mi sforzo di realizzare per il nostro meraviglioso territorio, così come gli altri presidenti che mi hanno degnamente preceduto. E l’assoluzione di oggi per me, per tutti i soggetti coinvolti e per l’Airgest, mi spinge ad andare avanti e mi fa sentire particolarmente orgoglioso di essere cittadino italiano”.