Abusivismo Edilizio: un Convegno dell’Associazione Forense Lilybetana

In una città che rappresenta la quintessenza della cultura mediterranea si affronta un tema controverso e attuale: l’abusivismo edilizio. L’Associazione Forense Lilybetana, da sempre impegnata nel promuovere dibattiti di spessore giuridico, organizza il convegno intitolato “Abusivismo edilizio tra speranze e delusioni – Avvocati e notai a confronto” il prossimo 22 novembre presso il Dome Hotel di Marsala, uno spazio d’incontro per riflettere sul delicato equilibrio tra sviluppo urbanistico e rispetto delle normative. A introdurre l’incontro sarà l’avvocato Alessandro Laudicina, presidente dell’Associazione Forense Lilybetana, che avrà il compito di moderare un confronto tra esperti di diritto e istituzioni locali. La scelta del tema risponde a un’esigenza sempre più pressante: trovare soluzioni condivise al fenomeno dell’abusivismo edilizio, che, pur essendo spesso motivato da necessità abitative, può minare il paesaggio e la sicurezza del territorio.

I saluti istituzionali saranno affidati a figure di rilievo come il magistrato Marcello Saladino e il sindaco di Marsala Massimo Grillo, seguiti da Giacomo Anastasi, sindaco di Petrosino, e dall’avvocato Giuseppe Spada, presidente del Consiglio dell’Ordine locale degli Avvocati. Questo parterre istituzionale testimonia l’importanza di un dialogo aperto fra giustizia, amministrazione e cittadinanza. Tra gli interventi previsti, spicca quello del legale Giovanni Immordino, presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti Sicilia, che offrirà una panoramica sulla legislazione vigente e sulle sfide applicative nel contesto siciliano. A seguire, il legale Salvatore Giacalone, consigliere della stessa associazione, analizzerà casi concreti e criticità emerse nella gestione del territorio. Concluderà la tavola rotonda la Irene Digiugario, notaio dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala, che approfondirà il ruolo dei notai nella verifica della conformità edilizia durante le compravendite immobiliari.

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, e la partecipazione sarà valida ai fini dell’ottenimento di crediti per la formazione professionale. Un’opportunità, dunque, non solo per approfondire questioni giuridiche, ma anche per aggiornarsi in un contesto formativo riconosciuto. Il convegno rappresenta un’occasione per fare il punto della situazione e per gettare le basi di un dialogo costruttivo tra avvocati, notai e amministratori, nella speranza di tracciare una rotta chiara verso la legalità e la tutela del paesaggio.