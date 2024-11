Monopattino elettrico: targa, assicurazione e casco obbligatori

Novità in vista per il monopattino elettrico, mentre si avvicina il via libera al nuovo Codice della Strada. A ottobre è arrivato il timbro della Commissione ambiente, la prossima settimana si attende il Sì definitivo del Senato dopo il primo disco verde del 27 marzo 2023 alla Camera dei deputati.

Diventerà obbligatorio avere casco, targa e assicurazione, per i possessori di un monopattino.

Vietato circolare sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali. Non si potrà uscire dai centri urbani e le solo strade percorribili saranno quelle con il limite di velocità fino ai 50 chilometri orari. Vietato, dunque, usare il monopattino sulle vie a scorrimento veloce.

L’obbligo del casco, prima a carico solo dei minorenni, con il nuovo Codice della strada sarà esteso a tutti. Non sarà possibile andare in due, con il casco o meno. Infine, targa e assicurazione: ogni mezzo dovrà mostrare un “contrassegno identificativo”, una targhetta adesiva plastificata stampata dall’Istituto poligrafico dello Stato. Sono previste multe per i trasgressori, ma anche un periodo di transizione prima dell’applicazione integrale delle regole: quanto durerà, lo deciderà il ministero dei Trasporti con un decreto (ad oggi, non è chiaro).

Sarà obbligatoria una polizza assicurativa per la responsabilità civile (Rc). Quella per tutelarsi dal furto e dagli infortuni sarà solo solo facoltativa. Oggi non tutte le assicurazioni offrono una polizza per i monopattini: alle aziende è garantito una fase intermedia per adeguarsi all’obbligo.