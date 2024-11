Misiliscemi centro all’avanguardia per i Sistemi Agricoli Mediterranei, si può

Un importante incontro, che si inserisce nel solco dei principali obiettivi per lo sviluppo del territorio misilese, si è svolto nei giorni scorsi nei locali della Casa Comunale, alla presenza del sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita, del vice sindaco Elio Barbera, del Commissario straordinario della Camera di Commercio di Trapani nonché presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace, del presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani, professor Giorgio Scichilone, del professor Salvatore La Bella, coordinatore del Corso di Laurea in Sistemi Agricoli Mediterranei del Polo Territoriale Universitario di Trapani, e del presidente del Consorzio Universitario di Trapani, professor Francesco Torre.

Nel corso dell’incontro sono state poste le basi per rendere Misiliscemi centro all’avanguardia per i Sistemi Agricoli Mediterranei, per la progettazione di sistemi agricoli sostenibili e per affrontare gli ambiti della produzione primaria. Soddisfatto il primo cittadino, Salvatore Tallarita, che dice: “Oggi è stata posta un’ulteriore pietra per costruire un nuovo futuro a Misiliscemi. Si è avviato un percorso nella direzione di progettare la realizzazione del Centro sperimentale. Un’attività che rientra nel progetto politico del nostro Comune”.