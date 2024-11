Il Marsala Futsal vince in casa contro il Mistral

Il Marsala Futsal continua la lunga fila di vittorie iniziata in Coppa Divisione e proseguita in Campionato. Sabato al Palasport San Carlo è stata una festa sugli spalti, piena di cori, bandiere e palloncini biancazzurri che hanno celebrato il ‘Rafa Torrejon Show’, una prestazione che ha sconfitto per 6 a 3 il Mistral Palermo squadra tra le candidate alla vittoria del Girone H del Campionato di serie B Calcio a 5.

Con questa quinta vittoria consecutiva il Marsala si piazza a 15 punti in classifica al secondo posto e con una gara in meno . Il prossimo turno sarà interessante: la banda Torrejon sarà impegnata a portare a casa un nuovo risultato da Barcellona Pozzo di Gotto guardando al risultato del big match di sabato 23 novembre tra Adrano e Sicurlube, rispettivamente prima e terza in classifica.