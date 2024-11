Alcamo: denunciato un pregiudicato somalo per ricettazione

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. di Alcamo hanno deferito all’A.G. in stato di libertà per il delitto di ricettazione un cittadino somalo, regolare sul territorio nazionale.

Durante la consueta attività di controllo del territorio gli operatori della volante, transitando per il centro storico, venivano allertati da una passante la quale aveva notato un cittadino straniero in sella ad una bicicletta che riconosceva come quella asportata al proprio figlio qualche giorno prima.

Grazie alle indicazioni fornite dalla donna, il personale operante rintracciava a poca distanza il soggetto segnalato mentre stazionava a bordo della bicicletta. Opportunamente interpellato, il cittadino di nazionalità somala raccontava di avere acquistato la bicicletta qualche giorno prima da un alcamese.

Tuttavia, considerato il riconoscimento da parte della vittima, gli agenti di polizia hanno proceduto a deferire il cittadino extracomunitario all’Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione, contestualmente, hanno proceduto alla restituzione della bicicletta alla parte offesa.