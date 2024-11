A Petrosino si pensa già al Carnevale 2025: pronto un avviso￼

Non è iniziato neppure il periodo natalizio che a Petrosino si pensa già al Carnevale. All’Albo Pretorio del sito comunale è infatti disponibile l’Avviso per i gruppi che desiderano partecipare alla Manifestazione “Carnevale 2025”. Tutti coloro che intendono iscriversi e partecipare con i propri carri allegorici dovranno presentare le istanze al protocollo generale del Comune di Petrosino. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 novembre 2024. L’Amministrazione comunale invita tutti i gruppi e le associazioni interessate a cogliere questa opportunità di essere parte di una delle manifestazioni più attese dell’anno che contribuirà a rendere il Carnevale 2025 un evento ricco di allegria e creatività.