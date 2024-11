Via al nuovo servizio di scuolabus a Favignana: trasporto gratuito

È stato avviato sull’isola di Favignana il nuovo servizio di Scuolabus comunale. La gestione è stata affidata alla ditta Tarantola e Cuffaro che, dallo scorso mese di giugno, gestisce il trasporto pubblico locale, da quest’anno attivo anche nei mesi invernali. Il nuovo servizio sarà interamente gratuito e coprirà l’intero territorio dell’isola. Come il trasporto pubblico locale, avrà un basso impatto ambientale, in linea con le politiche di sostenibilità promosse dal Comune. A partire dalla prossima settimana, entrerà in servizio un nuovo mini bus elettrico per il quale sono in fase di completamento le procedure di immatricolazione. Questo nuovo veicolo, grazie alle sue caratteristiche tecniche, contribuirà alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla tutela dell’ecosistema dell’isola.

“Con l’avvio dello Scuolabus, si completa il piano di implementazione dei trasporti pubblici promosso dall’Amministrazione comunale”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Si tratta di un obiettivo che ci eravamo prefissati per offrire un sostegno concreto alle famiglie e agli studenti che potranno raggiungere gli istituti scolastici in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente”.

“Il nuovo servizio di Scuolabus rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e inclusiva per tutti”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega ai Trasporti. “Ci siamo impegnati per realizzare un servizio che rispondesse alle esigenze delle famiglie e del territorio, assicurando un trasporto efficiente orientato al rispetto dell’ambiente”.