Marsala, sulla possibile unificazione tra Liceo Classico e Scientifico il sindaco si dice contrario e scrive all’assessore regionale

Con una nota rivolta all‘ Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e al Commissario del Libero Consorzio di Trapani il sindaco di Marsala interviene sul possibile “accorpamento” tra il Liceo Classico e lo Scientifico, come anticipato dalle nostre testate nella giornata di oggi 16 novembre.

“Mi rivolgo a Voi per esprimere profonda preoccupazione rispetto alla prospettata unificazione tra il Liceo Classico “Giovanni XXIII” e il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, una decisione che rischia di compromettere l’autonomia e la peculiare identità culturale del Liceo Classico.

Questo istituto rappresenta da decenni un punto di riferimento per la formazione umanistica, non solo per Marsala ma per l’intero territorio. Custodisce una tradizione educativa che ha prodotto eccellenze in ambito accademico, professionale e artistico, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale della nostra comunità. Comprendo le necessità organizzative legate al dimensionamento scolastico, ma ritengo che criteri numerici non possano prevalere sul valore storico e culturale di un’istituzione come il Liceo Classico. Un accorpamento potrebbe far venire meno l’identità dell’istituto, rischiando di trasformarlo in una semplice articolazione di un polo più ampio, con una perdita per l’intera comunità marsalese.

Vi invito, pertanto, a valutare alternative che possano preservare l’autonomia del “Giovanni XXIII”, ad esempio promuovendo iniziative per valorizzarne l’offerta formativa e aumentare l’attrattività per le nuove generazioni. Sono certo che una sinergia tra istituzioni locali e regionali possa portare a una soluzione rispettosa della storia e del prestigio di questo istituto”.

Da Sindaco Grillo afferma che in attesa dell’incontro di lunedì della conferenza provinciale offre collaborazione per costruire un percorso che salvaguardi “…questo baluardo di cultura e identità marsalese, perché tutelare il Liceo Classico significa preservare il futuro culturale della nostra comunità”.