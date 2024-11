Marsala ricorda Luca Frazzitta primo sindaco dell’Italia repubblicana intitolandogli una strada

Al professor Luca Frazzitta, l’Amministrazione comunale su proposta della Commissione Toponomastica di Marsala intitolerà un tratto della via Diaz, quello che dall’incrocio con via Sibilla giunge fino al Lungomare Boeo.

Classe 1916, insegnante di lettere, fu eletto consigliere comunale nel 1946 e il 27 Aprile di quell’anno l’Assemblea di Palazzo VII Aprile deliberò l’elezione di Luca Frazzitta a Sindaco di Marsala, il primo dell’Italia Repubblicana. Si prodigò con passione per la ricostruzione della città dopo i bombardamenti della 2^ guerra mondiale, quelli del luttuoso 11 Maggio 1943. Frazzitta si dimise volontariamente dalla carica di primo cittadino il 15 ottobre del 1946, per tornare alla sua passione: l’insegnamento.

La cerimonia di intitolazione, alla presenza della famiglia Frazzitta e delle Autorità istituzionali, si terrà Martedì prossimo, 19 novembre, alle ore 10:30 in via A. Diaz, angolo con via Sibilla (punto in cui sarà scoperto il toponimo).