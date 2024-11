La Città di Marsala rimane nel Distretto Turistico della Sicilia Occidentale come stabilitom con voto amaggioranza dal Consiglio comunale nella seduta del 14 novembre.

L’Associazione Strutture Turistiche di Marsala accoglie con soddisfazione la notizia.

“Da oltre due anni l’Associazione si spende per illustrare al comparto turistico e ai nostri amministratori l’importanza di restare all’interno del distretto e di approfittare del lavoro già svolto – afferma una nota diffusa dal presidente Gaspare Giacalone – abbiamo più volte lamentato le tante occasioni perse che si sono tradotte in un danno non indifferente per tutto il comparto turistico marsalese.

Finalmente il Consiglio Comunale si è espresso e non ci resta che ringraziare tutti i consiglieri che hanno accettato il confronto con le associazioni, ascoltato le loro motivazioni e infine si sono pronunciati votando nell’interesse di tutta la città di Marsala. Ringraziamo anche i membri della Consulta sul Turismo che in due occasioni si sono espressi in maniera contraria all’uscita dal Distretto. Sollecitiamo l’amministrazione a regolarizzare il proprio debito nel minor tempo possibile così da poter nominare il proprio consigliere all’interno del cda del distretto turistico che sarà rinnovato il 26 Novembre. Invitiamo altresì l’amministrazione a nominare un proprio tecnico, che possa collaborare attivamente e in maniera propositiva all’interno del Distretto, affinché anche la nostra città possa trarre beneficio dalle attività di promozione turistica poste in essere”.