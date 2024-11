Legambiente Marsala-Petrosino: “La riserva dello Stagnone sia affidata a soggetti in grado di tutelarla”

“L’inchiesta sull’Heron Bay che riguarda affari illeciti ricadenti nella Riserva dello Stagnone,

dimostra ancora una volta che la mancanza di attenzione e cura della Riserva da parte degli

organi istituzionali deputati a tutelarla e valorizzarla sta catalizzando gli interessi delle

criminalità organizzata: attirata dagli interessi economici che si stanno concentrando in un

sito che dovrebbe essere una Riserva Naturale, ma che, nei fatti (come questo Circolo sta

denunciando da anni) è diventato un crogiolo di affari, a danno dell’ambiente e dei cittadini,

che potrebbero fruirlo in maniera sostenibile”. E’ quanto afferma il responsabile del circolo di Legambiente Marsala-Petrosino Giuseppe Marino.



“Ribadiamo per l’ennesima volta che questa situazione non è più tollerabile e chiediamo con

forza alla Regione Siciliana di dare una gestione della Riserva ad un soggetto che sia

veramente in grado di tutelarla in quanto la gestione attuale si è rivelata palesemente

fallimentare”.