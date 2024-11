Asfaltata la Sp11 nell’area industriale del comune di Calatafimi Segesta 

Asfaltata la Sp11 del Fegotto in area industriale del comune di Calatafimi Segesta. La strada provinciale, in cui insiste una delle aree industriali più importanti non solo della provincia di Trapani ma anche a livello regionale, finalmente ha le dovute attenzioni e questo grazie al finanziamento ottenuto di 100.000 euro dal Libero Consorzio di Trapani dal bilancio del 2022.

Le somme ottenute dal sindaco Francesco Gruppuso e destinate immediatamente, in sintonia con l’amministrazione comunale, per mettere in sicurezza l’ingresso dell’area in prossimità della SS113 che versava in situazioni di grande pericolo per le autovetture e per gli oltre 1300 lavoratori che ogni giorno si recano a lavoro. Il Sindaco Francesco Gruppuso si dice molto soddisfatto di questo risultato frutto di una sinergia con gli uffici comunali settore LLPP a gestione dell’ ingegnere Capo Stefano Bonaiuto con i geometri Collura Pietro e Cruciata Liborio insieme a quelli del Libero Consorzio di Trapani a gestione dell’architetto Falzone Maurizio.

Ulteriori fondi sono già previsti per procedere a asfaltare la restante parte della strada provinciale anche grazie a interlocuzioni già avviate con esponenti politici regionali locali e la provincia. Sono stati sollecitati dal sindaco ulteriori interventi alla provincia per provvedere alla pulizia delle cunette per permettere un migliore deflusso delle acque meteore e sicurezza della sede stradale, che saranno espletati nei prossimi giorni.