Ninò, il corto girato a Marsala in concorso al David di Donatello

“Ninò”, il cortometraggio contro il bullismo girato a Marsala, in Concorso al David di Donatello 2025. Diretto da Michele Li Volsi, è stato lo stesso regista a comunicarlo all’assessore Giusy Piccione che, nel congratularsi con la produzione, ha manifestato apprezzamento per la candidatura al prestigioso Concorso nazionale. Per la tematica sociale affrontata, lo scorso settembre – in occasione del casting a Marsala – l’Amministrazione comunale aveva concesso il proprio patrocinio. Il lavoro cinematografico, con riprese effettuate nel territorio comunale, si avvale della sceneggiatura scritta da Claudia Gallo e Letizia Ruffo, su soggetto del regista Li Volsi. Hanno contribuito alla realizzazione del cortometraggio Elisabetta Baviera (produzione), Massimo Licari (aiuto regista ) e Filippo Arlotta (fotografia). Tra i protagonisti del film “Nino”, gli attori Orio Scaduto, Katia Gargano e Totò Cascio, il piccolo protagonista del pluripremiato “Nuovo Cinema Paradiso”.