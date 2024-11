Per 60 anni “l’orologiaio di via XlX luglio”. Si è spento Michele Di Girolamo

Si è spento a Marsala, serenamente confortato dall’affetto dei suoi cari e dopo una breve ma inesorabile malattia, Michele Di Girolamo. Molto conosciuto in cittá e apprezzato per il suo carattere affabile, sempre disponibile e socievole con tutti. Per oltre 60 anni è stato “l’orologiaio di via XlX luglio”.

I funerali si terranno sabato 16 novembre, presso la chiesa San Francesco, alle ore 11:30.

Dagli editori e dalla redazione di ItacaNotizie e Marsala C’è le più sincere condoglianze alla famiglia.