Marsala resta nel Distretto Turistico, Salvatore Agate: “C’erano altre priorità…”

“La materia è di competenza del Consiglio comunale e la rispettiamo, per noi c’erano altre priorità al momento, offrire più servizi, migliorare la viabilità, il decoro cittadino”. Lo dice l’assessore marsalese Salvatore Agate, in un’intervista per l’emittente La Tr3, che interviene dopo la decisione dell’Aula, nella seduta odierna, di bocciare l’uscita della Città di Marsala dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale e che da oltre un anno ha portato ad una ventata di polemiche. La proposta non è stata appoggiata, peraltro, da esponenti all’interno di Forza Italia, partito di cui è espressione in Giunta Salvatore Agate: “Sono perplesso anch’io, ne riparleremo con l’onorevole Stefano Pellegrino. Triste notare la non unità all’interno di FI”.