Tutti gli eventi a Marsala, trionfano il teatro e la musica

Marsala si prepara a una serie di eventi nei prossimi giorni. Questa sera, al Teatro Impero, va in scena La fantastica storia di Peter Pan, un musical diretto da Claudio ed Emanuela Rallo. L’appuntamento è alle 21:30, con biglietti a 12 euro. Sabato 16 novembre il weekend inizia al Parco Archeologico Lilibeo: alle 17:30 si terrà la presentazione del romanzo L’Armata degli Elefanti di Francesco Grasso, con la partecipazione di Maria Emanuela Alberti, docente di Archeologia Egea dell’Università di Firenze. Parallelamente, in vari supermercati della città si svolgerà la Colletta Alimentare, un’iniziativa solidale per aiutare i più bisognosi. Domenica 17 novembre è una giornata ricca di eventi.

Al Teatro Impero, dalle 18:00, torna il Premio 91025 – Città di Marsala, dedicato alle eccellenze del territorio. Poco distante, al Teatro Comunale, sempre alle 18:00, si esibirà il duo pianistico composto da Serena Valluzzi e Paolo Scafarella in un concerto a quattro mani. I biglietti sono disponibili a 10 euro per platea e palchi, e 5 euro per il loggione. Nel pomeriggio di domenica, al Carpe Diem di via A. Diaz, n. 2, il chitarrista Osvaldo Lo Iacono si esibirà dalle 16:00 alle 19:00, ma i posti sono limitati, quindi è consigliata la prenotazione al numero 393.9799988. Sempre domenica, alle 18:30, presso Finestre sul Mondo, si terrà lo spettacolo Tre Danze di Piera Campo, con la direzione creativa di Valentina Guarneri e le interpretazioni di Giuseppe Milazzo e Chiara Lombardo. Lunedì 18 novembre, il Teatro Sollima ospiterà la commedia Guerra da salotto, con Francesca Ferro, Loredana Marino, Plinio Milazzo e Eduardo Saitta. Lo spettacolo inizia alle 19:00, con biglietti al prezzo di 5 euro. Martedì 19 novembre, torna la grande musica al Teatro Impero: Edoardo Bennato salirà sul palco alle 21:00. I biglietti sono in vendita su TicketOne e presso l’Agenzia Viaggi dello Stagnone, in via dei Mille.

Infine, venerdì 22 novembre, il sipario si alza di nuovo al Teatro Impero con Enrico Guarneri in Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, per la regia di Guglielmo Ferro. Lo spettacolo avrà inizio alle 21. Al Cinema Golden di Marsala arriva il commovente film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ solo alle ore 17 e ‘Il Gladiatore’ alle ore ore 19 e 21.30. The Apprentice – Le Origini Di Trump solo martedì 19 novembre alle ore 19, aprifilm, la giornalista Jana Cardinale. Sempre a Marsala, il Teatro ‘Sollima’ ospita la rassegna popolare che il 18 novembre vedrà in scena Francesco Ferro con “Guerra da Salotto”. Prezzo 5 euro.