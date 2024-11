Marsala: si aggiorna l’albo degli scrutatori

Con Avviso Pubblico a firma del sindaco Massimo Grillo, il Comune di Marsala rende noto l’avvio della procedura di aggiornamento dell’Albo delle Persone idonee all’Ufficio di “Scrutatore di Seggio elettorale per le Elezioni Politiche, Europee e Referendarie”. Gli elettori interessati ad essere inseriti nel suddetto Albo possono presentare richiesta entro il prossimo 30 Novembre. Requisiti, incompatibilità e modalità di presentazione dell’istanza sono riportati nello stesso Avviso, online alla paginahttps://www.comune.marsala.tp.it/it/news/aggiornamento-albo-scutataori-2024, dove è pure pubblicato il modulo di domanda. L’Ufficio Elettorale evidenzia – così come riportato nell’Avviso Pubblico – che gli iscritti all’Albo non interessati ad assumere l’incarico di scrutatore, possono chiedere di essere cancellati dallo stesso Albo per non incorrere in sanzioni pecuniarie nel caso di rifiuto della nomina senza giustificato motivo.