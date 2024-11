Giuseppe Bica FdI: “revocato il finanziamento PNRR per il sottopasso ferroviario di Trapani”

È stato revocato il finanziamento PNRR destinato al sottopasso ferroviario di Trapani. Il provvedimento è stato adottato a causa dei significativi ritardi accumulati nelle fasi di lavoro fin qui realizzate, che non garantivano più il rispetto delle tempistiche previste per il completamento dell’opera.

Il progetto infrastrutturale, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), aggiudicato lo scorso febbraio da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alla Cosedil S.p.A., prevedeva un investimento di circa 12,5 milioni di euro per la realizzazione di un collegamento sotterraneo tra via Fardella e via Marsala con via Virgilio.

La progettazione esecutiva era stata affidata al Raggruppamento temporaneo d’imprese formato da Pat Srl e, come mandante, la Seteget Srl.

L’opera, della lunghezza di oltre 100 metri, era parte integrante dell’opera di ripristino della linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo e mirava alla soppressione di tre passaggi a livello in ambito urbano: via Ponte Salemi, via d’Aneu e via Capitano Francesco Sieli. Quest’ultimo, in particolare, è posizionato in corrispondenza del tratto ferroviario di accesso alla stazione di Trapani, dove i due binari delle linee “via Milo” e “via Castelvetrano” si trovano in affiancamento. La durata prevista dei lavori era di circa un anno e mezzo.



Il progetto si inseriva nel più ampio piano di RFI per l’intero comprensorio di Trapani – che includeva il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo e gli interventi di riqualificazione delle stazioni di Trapani e Marsala – aveva suscitato numerose perplessità, manifestate sia dagli ordini e dalle associazioni di categoria, sia dalla società civile.

“Nel condividere queste perplessità, ritengo che il definanziamento possa rappresentare l’occasione per riconsiderare le scelte strategiche riguardanti le linee ferrate della città e la stessa stazione ferroviaria”, ha dichiarato l’onorevole Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia all’ARS. “Mi impegno personalmente a mantenere un canale di comunicazione costante e trasparente con la cittadinanza, garantendo aggiornamenti puntuali sugli sviluppi della situazione”.

Sulla questione interviene anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Trapani: “La notizia della revoca del finanziamento per il sottopasso potrebbe diventare un’opportunità per impedire la realizzazione di un’opera sciagurata, come sciagurate sono purtroppo gran parte delle iniziative intraprese o avallate dall’amministrazione Tranchida, come la RSA in via Virgilio, in un disegno famigerato di falcidiazione del verde in città, circa 20.000 mq. Speriamo sia l’occasione, magari per non disperdere risorse economiche preziose per il territorio, che si possa optare per altre soluzioni alla portata di Trapani e sopratutto in un percorso di modernità, interloquendo con la città, cittadini e imprese, su cui ricadono le scelte amministrative.”