Opera a Trapani, libri ad Alcamo: gli eventi in Provincia￼

Si prospetta un fine settimana ricco di appuntamenti culturali nella Provincia di Trapani. Sabato 16 novembre, alle ore 18.30, la Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico di Trapani ospiterà l’opera “Aci, Galatea e Polifemo” di Georg Friedrich Händel, composta nel 1708 su libretto di Nicola Giuvo e rappresentata per la prima volta a Napoli nel Teatrino di Corte del Palazzo Reale. La regia, affidata a Giuseppe Amato, offre una rilettura attuale sul tema della violenza di genere. I protagonisti saranno Maddalena De Biasi (Aci), Emma Alessi Innocenti (Galatea) e Ugo Guagliardo (Polifemo), con l’accompagnamento musicale dell’Ensemble dell’Ente Luglio Musicale, diretto dal maestro al cembalo Mirco Reina. I biglietti, al prezzo di 15,00 €, sono disponibili sul sito www.lugliomusicale.it o al botteghino di Villa Margherita.

Venerdì 15 novembre, alle ore 18, l‘Oratorio del Collegio dei Gesuiti di Alcamo sarà la cornice per la presentazione del libro “La svolta. Il racconto di un eccezionale mutamento” di Calogero Pumilia, edito da Rubbettino. La serata vedrà l’intervento del sindaco Domenico Surdi, che introdurrà l’evento e un dialogo tra l’autore e Vito Lanzarone. Il libro, impreziosito da una prefazione di Gaetano Savatteri e una postfazione di Daniela Thomas, racconta un percorso di cambiamento e trasformazione, suscitando grande attesa tra il pubblico.

Nuovi orari di apertura dei siti culturali di Erice (Polo Museale A. Cordici, Torretta Pepoli e Presepe Monumentale Meccanico) validi fino al 6 gennaio 2025. Feriali su prenotazione telefonica (da effettuarsi almeno 24 ore prima); Sabato e festivi: dalle ore 10 alle 16. Per informazioni e/o prenotazioni per gruppi, scolaresche, agenzie di viaggio/tour operator, anche in giornate feriali, ci si potrà rivolgere alla F. C. Service (3209285141 – 3292936756 – fcservicetp@gmail.com – fcservicetp@pec.it). Al Cinema Golden di Marsala arriva il commovente film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ solo alle ore 17 e ‘Il Gladiatore’ alle ore ore 19 e 21.30. The Apprentice – Le Origini Di Trump solo martedì 19 novembre alle ore 19, aprifilm, la giornalista Jana Cardinale. Sempre a Marsala, il Teatro ‘Sollima’ ospita la rassegna popolare che il 18 novembre vedrà in scena Francesco Ferro con “Guerra da Salotto”. Prezzo 5 euro.