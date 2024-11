Itet ‘Garibaldi’ di Marsala sempre più europeo con Erasmus +

L’anno scolastico è iniziato da soli due mesi ma l’I.T.E.T. “G.Garibaldi” di Marsala ha già inaugurato, da scuola coordinatrice, il progetto biennale Erasmus + “Fireproof the Future”, assieme ad una scuola polacca, una scuola turca ed una O.N.G. lettone. Dal 3 all’8 novembre, infatti, tre docenti dell’istituto, la prof.ssa Giovanna Cennamo (nonché referente Erasmus della scuola), la prof.ssa Fanny Marino e la prof.ssa Nicoletta Reina, hanno trascorso, a Riga, in Lettonia, un’interessantissima settimana di formazione in occasione della prima Learning-Teaching-Training International Activity prevista dal progetto che, in un’ottica di sostenibilità ambientale e rispetto degli ecosistemi, ha affrontato il tema del fuoco e degli incendi, sia a scuola sia altrove, allo scopo di programmare sinergicamente un’adeguata campagna formativa e preventiva da inserire, prima, nel curriculo ed implementare, poi, anche ad ampio raggio.

Alternati alle intense sessioni di lavoro mattutine, non sono mancati, naturalmente, anche occasioni per visitare il territorio ospitante (escursione presso il Kemeri National Park) e momenti di svago “colto” (indimenticabile, senz’altro, la prima di “Tosca” di Giacomo Puccini presso il Teatro Nazionale dell’Opera di Riga) per affinare, sempre più, quel senso di cittadinanza europea che è l’obiettivo principale in progetti del genere. La prossima mobilità si svolgerà qui da noi a Febbraio 2025, questa volta con la presenza, anche di alunni.