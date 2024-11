Giulia Adamo sul porto di Marsala: “Soddisfazione per la firma del contratto per la progettazione”

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della firma del contratto per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza del porto di Marsala e dello studio di viabilità portuale ed extraportuale”.

E’ qunato affrema l’ex sindaco di Marsala Giulia Adamo che proprio nei giorni scorsi aveva organizzato un’inziativa sul porto di Marsala con il suo movimento “Coraggio e Passione”

“Si tratta di un primo importante risultato che conferma l’efficacia dell’azione politica portata avanti nelle scorse settimane dal Movimento Coraggio e passione su quest’importante tema. Non intendiamo, comunque, abbassare la guardia e quindi vigileremo sul rispetto dei tempi di consegna della progettazione e continueremo a condurre, con rinnovato impegno, la nostra attività di stimolo e di proposta, anche attraverso la petizione che abbiamo promosso sulla piattaforma “change.org, affinché dal progetto si possa passare nel più breve tempo possibile alla realizzazione di questa opera strategica per l’economia della città di Marsala. Nel contempo, lavoreremo a pieno ritmo per strutturare il Movimento nei vari comuni della provincia, con l’obiettivo di promuovere un progetto organico di sviluppo e di rilancio del nostro territorio e delle sue autonomie locali.”