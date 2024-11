Boxe, tante medaglie per il Team Sicilia Trapani

I recenti campionati mondiali di boxe amatoriale e Kick Boxing organizzati dalla sigla XFC (Xtreme Fighet Champion) svoltisi a Roma, hanno visto la partecipazione del Team Sicilia di Trapani guidato dal Maestro Cesare Belluardo. Il team trapanese al termine della manifestazione romana ha ottenuto un medagliere di tutto rispetto conquistando in totale in varie categorie e con vari atleti un bottino finale di ben 19 cinturoni equivalenti a 19 medaglie d’oro, 3 argenti e 2 bronzi.

I titolati trapanesi sono stati: Davide Belluardo con ben 4 cinturoni conquistati, Alessio Belluardo con tre cinturoni ottenuti, assieme ad un argento, Mattia Lombardo con tre cinturoni ed un argento, Lorenzo Sirhindi con tre cinturoni ed un bronzo, infine Gioele Di Bella che vince due cinturoni ed un bronzo e Christian Marchese con un cinturone ed un argento. A medaglie anche Irene Mirto che conquista tre cinturoni. Oltre 1300 gli atleti iscritti alla kermesse sportiva che si sono sfidati provenienti da varie nazioni oltre che dall’Italia. Per Cesare Belluardo presidente XFC Sicilia: “una partita vinta sia per l’organizzazione che per la grande partecipazione italiana ed internazionale. E’importante far notare – continua Belluardo – che la Federazione Internazionale XFC ha programmato ed effettuato i mondiali con continuità in questi anni, crescendo in consensi e dando soprattutto ai ragazzi un continuo obiettivo da perseguire “. Sui prossimi eventi nell’isola Belluardo ha anticipato che “sono già in programmazione le prossime attività regionali della stagione in corso, per la qualificazione al prossimo campionato italiano 2025”.

[ A. D. B. ]