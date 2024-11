La Virtus Femminile Marsala conquista 3 punti contro Atletico Scelsa

La Virtus Femminile Marsala, in trasferta a Palermo domenica 10 novembre per la 3ª Giornata di Andata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile, conquista 3 punti sul terreno del Campo Sportivo “Bonocore” ospite del neonato club Atletico Scelsa, vincendo sul risultato di 0-3 grazie ai goal firmati da Samantha Alcamo nel primo tempo e da Claudia Bannino e Arianna Pisciotta nella seconda metà di gioco. Le azzurre di coach Valeria Anteri torneranno in casa al Comunale “Mariano Di Dia” di Strasatti per affrontare per la prima volta nella competizione regionale, il C.U.S. Palermo nella gara valevole per la 4ª Giornata in Andata di Girone A. Buone notizie anche per la Coppa Italia Eccellenza Femminile che per il gruppo marsalese tornerà mercoledì 27 novembre alle ore 15 presso il Campo “Misericordia” di Valderice, dove andrà di scena il ritorno della competizione di coppa non disputata lo scorso 19 ottobre contro il Trapani Calcio Femminile.