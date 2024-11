Pantelleria, arrestato un uomo dalla Guardia di Finanza per spaccio di droga

Durante il fine settimana appena trascorso i finanzieri in servizio presso la Tenenza di Pantelleria hanno arrestato un uomo che deteneva sostanze stupefacenti destinate allo spaccio sull’isola, sequestrando complessivamente circa 120 grammi di hashish e marijuana.

In particolare le fiamme gialle hanno scorto l’uomo, già noto ai militari per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, intento a caricare con fare circospetto una scatola di cartone sulla propria autovettura, nelle

immediate vicinanze di uno spedizioniere, per cui hanno deciso di sottoporlo a controllo di polizia.



Il sospetto iniziale dei militari circa il coinvolgimento in attività illecite veniva rafforzato dall’agitazione palesata dall’uomo durante il controllo e dall’assenza sul pacco dell’indicazione del mittente.

I finanzieri hanno dapprima ispezionato la scatola, rivenendo al suo interno oltre 100 grammi di hashish, poi l’automezzo e l’abitazione dell’uomo, ove lo stesso deteneva alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e un bilancino per il dosaggio.

Sulla base di tali riscontri i militari hanno proceduto al sequestro della sostanza rinvenuta e all’arresto dell’uomo, interessando l’Autorità Giudiziaria di Marsala.

.