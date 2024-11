12 novembre: Mazara celebra la Giornata dei Marinai scomparsi in mare￼

Oggi, martedì 12 novembre, la Città di Mazara del Vallo celebrerà la Giornata dei Marinai Scomparsi in Mare, con il seguente programma:

Ore 11: Santa Messa di suffragio officiata nella Basilica Cattedrale.

Ore 12: Deposizione, a cura dell’amministrazione comunale, di una corona di alloro al Monumento ai Caduti del Mare del lungomare Mazzini.

Nel corso della Giornata verranno ricordate le vittime, in particolare, dei seguenti naufragi:

Mp Santissimo Salvatore (naufragato nell’aprile 1944); mp Maria Laura (maggio 1944), mp Maria Madre (gennaio 1950); mp Andromeda (dicembre 1960); mp Sant’Ignazio (febbraio 1970); mp Ben Hur (giugno 1981); mp Prudentia (marzo 1982); mp Massimo Garau (febbraio 1987); mp Demetrio (novembre 1991); mp Nuovo N‘Giolò (febbraio 1996); mp Francesco Gancitano (dicembre 2006); motonave Thetis del Cnr (agosto 2007), mp Tre Fratelli (settembre 2014).

Commemorazione strage di Nassiriya. Il 12 novembre ricorre anche il ventunesimo anniversario della strage di Nassiriya (Iraq) che provocò 28 morti, tra i quali 19 soldati italiani. I loro nomi sono impressi nella targa collocata anni fa dal Comune nel Largo intitolato ai Caduti dinanzi la scalinata del Palazzo Cavalieri di Malta che si affaccia sul piazzale Quinci. A cura dell’amministrazione comunale verrà inoltre deposta una corona floreale dinanzi la targa in memoria dei caduti di quella strage.

– Ordinanza Pm Regolamentazione traffico in vigore per la sola giornata di martedì 12 novembre– DIVIETO di FERMATA con rimozione forzata, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli, sul tratto del Lungomare Giuseppe Mazzini compreso tra il Piazzale G. B. Quinci e la Via San Giovanni e su tutta la Via Porta SS. Salvatore, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e comunque fino a cessate esigenze; – DIVIETO di TRANSITO con rimozione forzata, ambo i lati, per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di supporto alla manifestazione ed a servizio delle Autorità Civili e Militari, durante il passaggio del corteo e per tutta la durata della cerimonia, che si terrà presso il Monumento ai Caduti del mare e la lapide in memoria delle vittime della strage di Nassiriya, ubicati sul Lungomare Giuseppe Mazzini e sul Piazzale G. B. Quinci, sul Lungomare Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra la Via Porta del SS. Salvatore ed il Piazzale G. B. Quinci.