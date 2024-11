La Federconsumatori Sicilia ha acceso i riflettori su un tema scottante per le famiglie siciliane: i costi elevati per viaggiare in aereo durante le festività. Se già per le festività natalizie i voli sono molto cari, secondo qualche sito di compagnie aeree, un volo Bergamo-Trapani per Pasqua 2025 arriva a costare già adesso 730 euro per una famiglia composta da due adulti e un bambino piccolo. Con partenza il 17 aprile e ritorno dieci giorni dopo, il prezzo sale e di molto.

Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia, commenta la questione indicando che l’algoritmo delle compagnie aeree sembra “tarato in base al calendario scolastico”: “Non basta più prenotare con largo anticipo per risparmiare – aggiunge – perché i prezzi di partenza sono già alti, e continueranno a salire man mano che la data si avvicina”. La denuncia di Federconsumatori evidenzia come anche una piccola variazione nella data di partenza possa comportare una notevole differenza di prezzo. Per il volo Bergamo-Trapani, prenotando un giorno prima rispetto alla data prevista, la famiglia risparmierebbe quasi 300 euro. L’associazione chiede nuove misure urgenti alla Regione siciliana che aveva promesso nuovi sconti o meglio rimborsi.