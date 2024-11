Fatture false e crediti illeciti, maxi operazione anche da Trapani a Catania

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, con il supporto dei comandi provinciali di diverse città italiane, sono impegnati in una vasta operazione di contrasto alla criminalità economica. Le attività si stanno svolgendo nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale etneo nei confronti di 29 persone indagate. In particolare, sono state applicate misure cautelari personali per 15: 2 sono stati condotti in carcere, 4 posti agli arresti domiciliari, mentre altri 9 sono stati colpiti da provvedimenti interdittivi.

Contestualmente, sono stati eseguiti sequestri di beni, disponibilità finanziarie e 28 società, per un valore complessivo superiore a 8,2 milioni di euro. I reati contestati, a vario titolo, includono associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti (Foi), dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta tramite l’uso di Foi, nonché l’indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.