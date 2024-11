Trapani, compie 100 anni Maria Cusenza

Nasce il 1° Novembre del 1924 a San Vito Lo Capo. Figlia di Cusenza Salvatore, di professione ebanista, e Casalnuovo Angela, casalinga. Quartogenita di sei figli, fin da piccola ha mostrato il desiderio di diventare insegnante. Alla fine degli anni ’30 del secolo scorso, l’intera famiglia si trasferisce a Trapani per permettere ai figli di proseguire gli studi. Siamo in pieno periodo fascista: Maria frequenta l’istituto magistrale “Rosina Salvo” dove si diploma a pieni voti e può cosi assecondare il suo amore per l’insegnamento. Per nove anni, in attesa del concorso, insegna come supplente: presso l’asilo Caritas come volontaria, in un Istituto religioso ad Erice Vetta, nel marsalese nelle contrade di Ciavolo e Ciavolotto, nella frazione di Bonagia e presso la colonia estiva di Calatafimi. La sua prima sede definitiva é la scuola elementare “Enrico Pestalozzi” di Castelluzzo, dove insegna dal 1957 al 1971.Durante il suo primo anno a Castelluzzo incontra Giovan Battista Loria e i due convolano a nozze il 4 Settembre 1958. Dalla loro unione nascono due figlie, Maria Stella ed Angela. Per permettere loro di proseguire gli studi, la famiglia si trasferisce a Trapani nel 1970, dove Maria insegna per un anno nella frazione di Locogrande e dal 1971 al 1981 presso il I° Circolo di Trapani, scuola San Pietro. Proprio nel 1981 termina la sua carriera di insegnamento.