Marsala, si ritorna a parlare del cimitero di Cutusio. Proposto un partenariato con i privati

Le parti del Cimitero di Cutusio, nel versante nord di Marsala, edificate nel 1996, necessitano di una radicale ristrutturazione a causa di numerosi atti vandalici e furti, nonchè del naturale deterioramento per mancata manutenzione.

Di quel 1° stralcio di lavori appaltati – per un importo di circa 4 miliardi delle vecchie lire – se ancora resiste la strada di accesso, l’area a parcheggio e il muro di recinzione, poco resta del corpo di fabbrica destinato ai “servizi cimiteriali”, della pavimentazione di alcuni viali interni e dell’impianto di pubblica illuminazione.

“Un’incompiuta che pesa sul bilancio comunale e per la quale ho disposto di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici privati che intendono completare e gestire il Cimitero di contrada Cutusio. Insomma, una forma di cooperazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di attrarre investimenti che possa recuperare e valorizzare un’opera pubblica soggetta ad atti vandalici da oltre 25 anni”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Marsala Massimo Grillo ”.

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato dal Consiglio comunale, è stato anche previsto che nel Cimitero potrà realizzarsi un impianto di cremazione per i defunti e di un’area cimiteriale da destinare agli animali di affezione. Il partenariato pubblico mediante “Finanza di Progetto”, per l’Assessorato ai Lavori Pubblici – diretto da Ivan Gerardi – rappresenta la migliore soluzione per poter procedere alla realizzazione e alla contestuale gestione del Cimitero, con elevati standard di qualità ed efficienza per un’opera così rilevante che si sviluppa su circa 15 ettari. Le manifestazioni di interesse dei privati dovranno essere presentate entro il prossimo 13 gennaio 2025.