Basket: Trapani batte Napoli, problemi con la messa in onda della gara

Trapani Shark batte Napoli per 95-85 nella 7ª giornata di serie A Unipol, due punti che permettono alla squadra siciliana di proseguire il suo cammino nel gruppetto di testa della classifica. Gara complicata in campo, che già alla vigilia si preannunciava di difficile interpretazione viste le differenti motivazioni di entrambe le squadre, i siciliani volevano ripetere la gara vittoriosa del precedente turno, i napoletani volevano sganciarsi da quello zero in classifica che grava al momento come un macigno sulla testa dei campani.

Trapani parte forte in campo, la gara si incanala bene per i granata nei primi due quarti. Alla ripresa del terzo quarto invece gli uomini di coach Ilicic iniziano a macinare gioco arrivando poi a fine quarto avanti di +2. Nell’ultimo quarto. Trapani Shark ingrana la marcia e sorpassa, fino ad arrivare alla vittoria di fronte ad una PalaShark tutto esaurito. John Petrucelli alla fine è Mvp della gara con i suoi 15 punti finali realizzati e che sfonda il muro dei mille punti in serie A. Per Napoli invece un ottimo Pangos con ben 21 punti a referto, seguito da Bentil con 18 hanno tenuto alta la resa offensiva della squadra campana, squadra che alla resa dei conti non merita la situazione attuale di classifica ed ha moltissimi margini di miglioramento.

Un comunicato ufficiale intanto arriva dalla società di basket granata: “La società Trapani Shark, con il presente comunicato, rende noto che la mancata messa in onda della partita odierna contro Napoli, è dipesa solo ed esclusivamente da cause tecniche totalmente estranee alla Trapani Shark.

Pertanto, questa società, nonostante tale disservizio sia stato indebitamente attribuito alla Trapani Shark, declina ogni responsabilità su quanto accaduto riservandosi di intraprendere eventuali azioni legali su comunicazioni ritenute lesive della propria immagine”.