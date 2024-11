Una giornata alla Base Radar di Perino per gli alunni dell’Industriale di Marsala

Una giornata intensa e carica di emozioni quella vissuta dagli alunni dell’Istituto Tecnico Tecnologico “P. Mattarella” (Industriale) di Marsala durante la visita alla 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività di orientamento, ha permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con le tecnologie avanzate e le operazioni di difesa aerea dell’Aeronautica Militare.

A guidare l’incontro è stato il Capitano Giuseppe Reina, che ha accolto con entusiasmo i giovani visitatori, illustrando loro il ruolo cruciale dell’Aeronautica Militare. Tra gli argomenti trattati un ruolo di primo piano è stato riservato alla sorveglianza e difesa dello spazio aereo e alle operazioni di soccorso civile, al fine di mettere in luce soprattutto l’impegno dell’arma non solo nella difesa ma anche nella sicurezza dei cittadini. La base, dotata di un radar militare capace di coprire un raggio di oltre 500 chilometri, rappresenta un presidio fondamentale per il controllo dei cieli, con un’integrazione costante nelle operazioni del sistema NATO.

I ragazzi hanno avuto accesso ad aree altamente protette e tecnologicamente avanzate della base, come le sale operative e la cabina elettrica, costruita con muri spessi realizzati in cemento armato per garantire la sicurezza degli apparati e dei generatori in caso di attacco che, insieme alla sezione UPS, assicurano continuità elettrica anche in caso di guasti o emergenze. Un passaggio particolarmente significativo della visita è stato l’approfondimento sullo “scramble”: una procedura d’emergenza attivata quando un velivolo non identificato attraversa lo spazio aereo senza autorizzazione, richiedendo un intervento immediato affinchè venga scortato fino al raggiungimento di una destinazione stabilita per procedere ad un atterraggio forzato.

Il Maresciallo Macculi ha concluso l’incontro condividendo la sua esperienza alla scuola di Viterbo, descrivendo le varie opportunità professionali che l’Aeronautica Militare offre ai giovani, una prospettiva di carriera che affascina molti degli studenti che, già orientati verso un percorso tecnico, potrebbero un giorno scegliere di mettere il proprio talento al servizio del Paese. L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo tra gli studenti, poichè ha offerto loro uno sguardo privilegiato su un ambito lavorativo di grande rilevanza tecnologica e sociale, confermando l’impegno dell’Istituto Tecnico P. Mattarella nel preparare i propri alunni a comprendere oggi un’opportunità professionale molto interessante di cui domani potrebbero diventare consapevoli protagonisti.