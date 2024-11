La marsalese Miles_Thenx alla prima tappa del Calicontest di Palermo

Alla prima tappa di CaliContest, il Campionato Nazionale di calisthenics, in programma domenica dieci novembre prossimo in quel di Palermo presso la palestra “Ivanor Calisthenic”, vi sarà anche la Miles_Thenx di Gaspare Ventimiglia. Per il terzo anno consecutivo e sulla scia degli ottimi risultati della stagione sportiva scorsa, La Miles_Thenx sarà presente a questa prima tappa del campionato nazionale con un team formato da sei atleti, suddivisi in diverse categorie e per fasce di età.

Quattro saranno gli esordienti assoluti in una competizione agonistica di genere, tra cui Giovanni Ingoglia per la categoria Skill Maschile Principiante nella fascia di età 41 – 50 anni, Salvatore Galfano per la categoria Skill Maschile Intermedio nella fascia di età 29 – 40 anni, Flavio Minaudo per la categoria Endurance Maschile Principiante nella fascia di età 18 – 28 anni e Francesco Arceri per la categoria Endurance Maschile Principiante nella fascia di età 29 – 40 anni. Due gli atleti con esperienza agonistica tra cui Simone Buonocore in pedana per la categoria Endurance Maschile Intermedi nella fascia di età compresa tra i 18 e 28 anni. Buonocore già quarto nazionale lo scorso anno nella finale di Fontanellato per la stessa categoria. In fine, in gara andrà anche Gaspare Ventimiglia per la categoria Skill Maschile Elite nella fascia di età 18 – 28 anni.