Green for Change: imprenditorialità giovanile e transizione ecologica nel progetto di Amunì a Marsala

Si è svolto il 30 e 31 ottobre a Marsala il kick-off meeting del progetto “Green for Change”, un’iniziativa europea finanziata dal programma Erasmus+ che mira a sostenere l’imprenditorialità giovanile e la transizione ecologica nelle aree rurali e suburbane di diverse città europee. L’associazione locale Amunì Step by Step, già impegnata in diversi progetti europei, ha ospitato le organizzazioni partner provenienti da Spagna e Portogallo, Loj Ojos del Jucar e Iroko DSF e Sociedade e Natureza. Il progetto “Green for Change” si pone come obiettivo di favorire l’imprenditorialità giovanile come strumento per promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, attraverso la cooperazione europea e l’utilizzo di strumenti digitali. Il progetto coinvolge giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti dalle aree rurali e perirurbane dell’Europa meridionale con un focus specifico sui giovani NEET.

Dopo una prima fase di ricerca azione per identificare beneficiari e prerogative del progetto, i giovani parteciperanno ad programma di mobilitazione europea della durata di 14 giorni, durante il quale osserveranno sul campo esperienze di piccole e medie imprese portatrici di buone prassi. I giovani marsalesi si recheranno in Portogallo, mentre l’associazione Amunì ospiterà a Marsala 6 giovani spagnoli. Il progetto si concluderà ad ottobre 2025 con l’organizzazione di un convegno internazionale per la restituzione dei risultati di progetto. Le associazioni del progetto, nelle due giornate appena concluse, si sono incontrate presso gli splendidi locali del museo d’arte “Finestre sul mondo”, associazione culturale che si pone l’obiettivo del recupero delle tradizioni culturali siciliane insieme a quelle dei popoli del Mondo. E’ stata quindi anche un’ occasione importante per far conoscere le realtà associative locali. per info e contatti scrivere a: info@amuni.it