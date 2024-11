Gioventù Nazionale: “Vogliamo recuperare il Monumento ai Mille di Marsala”

Il 3 novembre scorso, i ragazzi del circolo di Gioventù Nazionale Marsala, insieme agli amministratori ed esponenti di Fratelli d’Italia Marsala, si sono recati presso il Monumento ai Mille per analizzare le condizioni dello stesso e per far tornare a garrire il tricolore sul pennone centrale. Durante la visita, l’assessora ai Servizi Sociali Giusy Piccione ,si è resa disponibile per iniziare un percorso di recupero del monumento, grazie anche alla disponibilità del collega di Giunta Ignazio Bilardello. “Abbiamo ribadito il nostro sostegno al tenente Trabucco, presidente del comitato 4 novembre Festa Nazionale, che da tempo lotta per riportare in condizioni dignitose il nostro monumento, nel rispetto di quanti caddero nel nome della nostra Patria. Continueremo per il bene della nostra amata città”, afferma il Presidente di Circolo Giuseppe Ferrera.