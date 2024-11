 52 anni per il club dei castellammaresi in America: “Vicini a Brooklyn”

«In questo mio primo anno da Sindaco ho avuto modo di constatare personalmente la forza del legame che, in 52 anni di attività, il social Club di Brooklin, ha mantenuto vivo con grande affetto e vicinanza alla nostra città di Castellammare del Golfo». Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, in partenza per una visita istituzionale nel social club dei castellammaresi in America (Usa-Brooklyn) che compie 52 anni di attività. Il primo cittadino è stato invitato a presenziare quale ospite d’onore alle celebrazioni che prevedono più riconoscimenti per cittadini di Castellammare del Golfo residenti in America.

«Anche quest’anno raggiungo con un viaggio velocissimo il Club che è un baluardo di amore e sicilianità, vessillo della nostra meravigliosa Castellammare del Golfo perché nel promuovere, con grande impegno e lavoro, iniziative che condividono le nostre tradizioni, la nostra identità, culturale, religiosa e gastronomica, ci rende orgogliosi e sempre vicini e presenti -dice il sindaco Giuseppe Fausto-. Le distanze non esistono più quando si è avvicinati dall’appartenenza, come fa da ben 52 anni il nostro Club negli Stati Uniti d’America e come abbiamo sottolineato nel corso del premio Città di Castellammare del Golfo.

La menzione al Club è meritatissima e la motivazione racchiude il nostro ringraziamento perché “pur con la distanza che ci separa, i soci hanno sempre mantenuto vivo il valore della cultura e della tradizione del nostro territorio, senza mai smettere di essere castellammaresi”. Per questo porto il mio saluto, quello di tutta l’amministrazione e della città di Castellammare del Golfo che abbraccia con affetto tutti i nostri concittadini residenti in America».