Ad Alcamo approda la competizione sportiva OCR Sicily Race

L’associazione O.C.R. Palermo organizza, con il patrocinio del Comune di Alcamo e sotto l’egida della FIOCR (Federazione Italiana OCR) e di ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale), sabato 9 e domenica 10 novembre tre competizioni di OCR (Obstacle Course Race) per tutte le età (appassionati e sportivi) e preparazione. La disciplina OCR trae ispirazione dai percorsi utilizzati per l’addestramento militare, prevede la corsa con superamento di ostacoli sia naturali che artificiali con muri, filo spinato, trasporto di sacchi, equilibri e molto altro; la manifestazione vuole promuovere la sana attività sportiva all’aria aperta in città, al centro che nel bosco del Monte Bonifato.

In particolare OCR Sicily Race – Kids per il 9 novembre, OCR competitiva (PRO) e NON competitiva (OPEN) per il 10 novembre così organizzati: sabato 9 a partire dalle ore 14.00 con il ritiro del pacco gara, alle 17.00 le premiazioni in piazza Ciullo dove sarà allestito un percorso circoscritto con ostacoli per atleti più piccoli che avranno la possibilità di provare questo sport in massima sicurezza, guidati da istruttori qualificati. A seguire, chi vorrà, potrà iscriversi alla competizione vera e propria, qualificante al Campionato Italiano Giovani 2025 della Federazione Italiana OCR (FIOCR); ultimata la gara dei bambini e ragazzi, dalle 17.00 alle 20.30, verrà allestita “l’Arena Games”, un circuito per adulti con 8 prove fisiche di agilità, forza, destrezza e precisione.

Domenica 10 novembre, presso la Riserva Bosco d’Alcamo, Monte Bonifato avrà luogo la competizione principale di circa 8 km e 25 ostacoli, 3^ tappa del Campionato OCR Sicilia, qualificante oltre che per il Campionato Italiano FIOCR 2025 anche per gli Europei 2025. La partenza per le ore 8,00 col ritiro pacco gara e l’arrivo per le 16,00, le premiazioni saranno nella zona pic-nic dove sarà allestita la zona festival con archi gonfiabili per lo start e gazebi per le attrezzature di cronometraggio, speaker e ristoro; lungo i sentieri del bosco verranno disseminati gli ostacoli, delineando il percorso.

Dichiara l’assessore allo sport Gaspare Benenati: “Siamo entusiasti che Alcamo ospiterà la OCR Sicily Race il 9 e 10 novembre, un evento che vedrà oltre cento partecipanti provenienti da tutta la Regione, un’occasione straordinaria per promuovere la nostra città e le sue bellezze. Un’iniziativa che conferma Alcamo protagonista nel panorama sportivo regionale, accogliendo atleti e appassionati che avranno l’opportunità di conoscere la nostra cultura e le peculiarità del territorio. Eventi come la OCR Sicily Race – continua l’Assessore – contribuiscono allo sviluppo del turismo sportivo, un settore strategico per l’economia locale, per le strutture ricettive, i ristoranti e i servizi della città. Infine – conclude Benenati – un ringraziamento va agli organizzatori, agli sponsor e ai volontari che stanno lavorando con impegno per il successo della manifestazione. Siamo pronti a dare il benvenuto a tutti i partecipanti e ci auguriamo che questa edizione possa essere un’esperienza indimenticabile”.