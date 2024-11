Il sindaco di Marsala nomina un nuovo esperto esterno: Giuseppe Briuccia sostituisce Lo Duca

Il sindaco Massimo Grillo ha nominato un nuovo “esperto esterno”: Giuseppe Briuccia dovrà sostenere l’azione amministrativa volta a perseguire al meglio gli obiettivi indicati nel programma di Governo premiato dai cittadini nel 2020. Briuccia, professionista in possesso di comprovata specializzazione e maturata esperienza nelle discipline giuridico-amministrative, sostituirà l’avvocato Lo Duca, fornendo supporto ed assistenza per le attività che di volta in volta gli saranno richieste. In generale, l’incarico riguarderà l’assistenza al primo cittadino nella trattazione di iniziative progettuali con soggetti pubblici/privati; una più efficace riorganizzazione della struttura organizzativa; consulenza specifica sulla programmazione delle attività connesse agli interventi per le Grandi opere, fornendo altresì indicazioni sulle possibili forme di valorizzazione delle stesse. L’incarico avrà termine con il mandato sindacale e sarà disciplinato da un’apposita Convenzione.

Queste le parole di Grillo: “Dopo oltre 30anni il Comune di Marsala stabilizza a tempo pieno i dipendenti prima appartenenti al precariato. Dal mio insediamento abbiamo messo in campo un programma di riorganizzazione e ottimizzazione del personale comunale senza precedenti. Un passo di notevole importanza, volto a migliorare efficienza e qualità dei servizi ai cittadini; una riorganizzazione degli uffici che, attraverso una ponderata programmazione dei carichi di lavoro metta al centro le competenze dei dipendenti comunali e permetta di valorizzarne le professionalità. È fondamentale organizzare il personale valorizzando competenze e attitudini specifiche, poiché una struttura così ottimizzata consente di migliorare i servizi e rafforzare il rapporto con i cittadini. Trattandosi di un avvicendamento tra professionisti, la nomina non comporta un aggravio di costi per le casse comunali. Compito del dott. Briuccia sarà quello di indirizzare l’Amministrazione verso una progettualità che valorizzi pienamente il personale dipendente, mettendo a frutto il significativo lavoro svolto da questa Amministrazione nel mettere ordine nella macchina burocratica. Un altro importante compito sarà svolto sul fronte delle attività connesse alla copiosa progettualità in corso, a cominciare dalle Grandi Opere. La nomina dell’esperto, ampiamente annunciata nei documenti di programmazione, è tra le altre cose funzionale all’attuazione del programma elettorale in termini di ammodernamento e digitalizzazione della struttura burocratica”.